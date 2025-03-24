Большинство петербуржцев не верит в снятие экономических санкций США с России

Большая часть жителей Санкт-Петербурга не верит в скорое снятие экономических санкций США с России.

Таковы данные опроса сервиса по иску работы SuperJob. Лишь 9% респондентов выразили уверенность в полном снятии ограничений до конца текущего года.

Значительно более распространенным (37%) является мнение о возможности лишь незначительных послаблений в санкционном режиме.

Каждый четвертый опрошенный (25%) убежден, что ситуация останется неизменной или даже ухудшится, предвещая введение новых ограничительных мер. Заметную часть опрошенных (30%) составили те, кто затруднился с прогнозом, подчеркивая сложность и неопределенность ситуации.

Интересно, что уверенность в сохранении санкционного давления со стороны США чаще выражали мужчины, живущие в Петербурге, старше 45 лет. Куда реже такую позицию выражали представительницы слабого пола.