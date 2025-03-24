Диетолог Мухина развенчала миф о легком похудении в горячей ванне

Совет о сжигании калорий в горячей ванне вызывает научное недоумение, заявила известный российский диетолог Марият Мухина.

В интервью Инфо24 она подчеркнула, что нельзя приравнивать прогрев тела в горячей воде к полноценным физическим нагрузкам.

Ранее в СМИ появились рекомендации западных исследователей, утверждающих, что часовое пребывание в ванне при температуре 40°C сжигает около 150 калорий — столько же, сколько получасовая прогулка, 20-минутное плавание или 15-минутная пробежка. Также встречались заявления, что 15-минутный горячий душ якобы позволяет избавиться от 320 калорий.

Однако Мухина назвала эти расчеты ошибочными. По её словам, реальный расход калорий при физической активности значительно выше: получасовая прогулка может сжечь до 300 калорий, а пробежка — до 700, в зависимости от интенсивности. Для людей с большим весом, например, 2000 шагов эквивалентны примерно 500 калориям, что несравнимо с пассивным лежанием в воде.

Диетолог пояснила, что данные о сжигании 150 калорий за час в ванне основаны на исследованиях метаболической активности, но при этом не учитывают важные нюансы. Значительная часть энергозатрат в этом случае связана с работой сердечно-сосудистой системы, которая активизируется из-за перепада температур. Однако такой процесс может быть опасен: перегрев способен привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и даже спровоцировать аритмию или сердечный приступ.

Мухина также отметила, что горячая ванна не заменяет аэробную нагрузку, такую как ходьба или бег, при которой задействуются мышцы, улучшается микроциркуляция крови и лимфоток, что особенно важно для людей с ожирением.

Критике подверглись и утверждения о сжигании 300 калорий за 15 минут под горячим душем. Диетолог объяснила, что для такого эффекта потребовался бы душ Шарко с давлением воды 5–7 атмосфер, что относится к физиотерапевтическим процедурам и недостижимо в домашних условиях.

Эксперт выразила обеспокоенность тем, что подобные заявления вводят людей с лишним весом в заблуждение, создавая иллюзию лёгкого похудения без усилий. Это, по её мнению, снижает мотивацию к реальным методам борьбы с ожирением — сбалансированному питанию, физической активности и медицинскому контролю.

Мухина призвала подходить к снижению веса комплексно, сочетая правильное питание, спорт, детокс и медицинское наблюдение. Она предупредила, что «ленивые методы» похудения часто сопряжены с рисками для здоровья, и рекомендовала относиться к подобным советам критически.