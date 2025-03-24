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Россиянам рассказали как выявить и справляться с депрессией

Виктория Марущенко
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Фото: Baltphoto

Депрессия — это серьезное заболевание, которое выходит далеко за рамки обычной хандры или временного плохого настроения.

В Международный день борьбы с депрессией, отмечаемый 24 марта, особенно важно понимать природу этого расстройства, его симптомы и способы оказания помощи. Это коварное состояние может развиваться постепенно, маскируясь под обычную усталость или стресс, при этом существенно влияя как на психическое, так и на физическое здоровье человека.

Как пишет «ФедералПресс» по данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия является одной из ведущих причин нетрудоспособности в мире. Она не делает различий между возрастом, социальным статусом или уровнем дохода, а ее последствия могут быть крайне тяжелыми, включая суицидальные мысли. В отличие от кратковременной грусти, депрессия характеризуется стойким снижением настроения, потерей интереса к жизни, нарушениями сна и аппетита, а также ухудшением когнитивных функций, и может длиться неделями, месяцами и даже годами.

Распознать депрессию можно по комплексу симптомов, которые проявляются на разных уровнях. Эмоциональные проявления включают постоянное чувство тоски, тревоги, раздражительности, ощущение безнадежности и потерю интереса к ранее любимым занятиям. Физически депрессия проявляется хронической усталостью, нарушениями сна (как бессонницей, так и чрезмерной сонливостью), изменениями аппетита и веса, а также различными болевыми синдромами без видимых причин. Когнитивные нарушения выражаются в проблемах с концентрацией и памятью, замедлении мыслительных процессов и трудностях в принятии решений. На социальном уровне человек начинает избегать общения, теряет интерес к работе и повседневным делам, пренебрегает своими обязанностями.

Важно понимать отличие депрессии от обычной грусти. Если временное ухудшение настроения — нормальная реакция на стресс, то депрессия характеризуется тем, что состояние не улучшается само по себе, симптомы проявляются ежедневно и усиливаются со временем, а простейшие действия начинают казаться невыполнимыми. Когда такие признаки сохраняются более двух недель и мешают нормальной жизни, это серьезный повод обратиться за помощью.

Особому риску развития депрессии подвержены люди, испытывающие хронический стресс, пережившие психологические травмы, сталкивающиеся с гормональными изменениями (подростки, беременные женщины, люди в период климакса). Также в группе риска находятся те, у кого есть генетическая предрасположенность, проблемы с алкоголем или наркотиками, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Если симптомы депрессии сохраняются более двух недель и сопровождаются чувством безысходности, суицидальными мыслями или резкими изменениями поведения, необходимо срочно обратиться к специалистам — психотерапевту, психиатру или неврологу. Лечение должно быть комплексным и может включать психотерапию, медикаментозную терапию (строго по назначению врача) и коррекцию образа жизни. Самолечение в этом случае недопустимо и может только усугубить состояние.

Если депрессией страдает кто-то из ваших близких, важно проявить понимание и поддержку. Не игнорируйте изменения в его поведении, но и не давите — фразы вроде «возьми себя в руки» только вредят. Помогите человеку обратиться за профессиональной помощью, предложите вместе сходить к врачу. Иногда простое присутствие, готовность выслушать и поддержать могут сыграть решающую роль в процессе выздоровления.

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