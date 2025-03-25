В Госдуме предложили бороться с мошенниками при помощи кодовых слов

Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести обязательное использование сотрудниками банков специальных кодовых слов при общении с клиентами.

С соответствующей инициативой они обратились к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Текст их обращения оказался в распоряжении издания 360.ru.

Парламентарии отметили, что в России продолжается ежегодный рост числа мошеннических случаев. Они указали, что преступники часто звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банков, а также используют подмену телефонных номеров для усиления доверия.

Для защиты граждан депутаты предложили Центробанку опубликовать на своём сайте рекомендации о разработке системы кодовых слов, которые россияне смогут использовать при обсуждении с родственниками просьб о переводе денег.

Кроме того, парламентарии выступили с инициативой распространить эту практику и на банковских сотрудников. В случае одобрения предложения, их обяжут применять специальные кодовые слова, в том числе при взаимодействии через мобильные банковские приложения.