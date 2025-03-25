В Петербурге продолжат борьбу с вейпами после рейда на Апраксином дворе

Вслед за масштабным рейдом на Апраксином дворе, в ходе которого были снесены 31 незаконный торговый объект и изъят товар на 5 млн рублей, депутат Госдумы Евгений Марченко инициировал проверку соблюдения законодательства о торговле вейпами в Санкт-Петербурге.

Его обращение к Генпрокурору Игорю Краснову стало реакцией на жалобу петербурженки, обеспокоенной распространением точек продажи вейпов и табачных изделий вблизи школ, остановок и магазинов, часто сопровождающейся яркой рекламой, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Депутат Марченко согласился с опасным расположением таких торговых точек рядом с местами отдыха молодежи.

Обращение к Генпрокурору содержит просьбу проверить соблюдение законодательства о защите здоровья граждан от табачного дыма и рекламы никотиносодержащей продукции, а также законность размещения нестационарных торговых объектов (НТО), реализующих вейпы и табачные изделия.

Напомним, с 1 марта 2025 года действует закон, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а продажа вейпов лицам младше 18 лет запрещена с увеличенными штрафами.