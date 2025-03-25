Россельхознадзор нашел и изъял из сети магазинов «Светофор» 864 килограммов фальсификата

Россельхознадзор выявил массовые нарушения при обороте продуктов животного происхождения в сети магазинов «Светофор» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоге было изъято свыше 864 килограммов некачественной продукции.

В ходе мониторинга 29 магазинов были зафиксированы нарушения хранения и реализации продукции: продажа без ветеринарных документов и маркировки, с просроченными сроками годности, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управлениея Россельхознадзора.

ООО «Торгсервис 78» (владелец сети) получило предостережения о недопустимости нарушений.

В ходе внеплановых проверок четырех магазинов и лабораторных исследований обнаружена фальсификация ряда продуктов растительными жирами: сыра, сливочного масла, творога, сметаны, сгущенных сливок, плавленого сыра и сгущенного молока. В некоторых продуктах также превышены нормы содержания дрожжей, молочнокислых бактерий и сорбиновой кислоты.

Более 864 килограммов некачественной продукции изъято и будет утилизировано. Кроме того, выявлено нарушение прослеживаемости сливочного масла из-за использования сырья неизвестного происхождения, в результате чего 729 килограммов этой продукции изъято.

Информация о нарушениях направлена в Роспотребнадзор, ФНС, а также производителям некачественной продукции.