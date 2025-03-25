Женщина погибла при пожаре на Новоизмайловском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Московском районе на Новоизмайловском проспекте произошел пожар. Он унес жизнь одной женщины.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 25 марта в 16:36, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Выехавшие на место происшествия сотрудники ведомства зафиксировали пожар в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров на Новоизмайловском проспекте.

Огонь охватил 25 квадратных метров жилой площади и 5 квадратных метров балкона. В результате сильного задымления и огня погибла женщина. Двух человек удалось эвакуировать из опасной зоны до прибытия пожарных расчетов.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован в 17:08. К тушению привлекались силы и средства МЧС: 18 человек личного состава и 4 единицы техники.