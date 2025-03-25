Ученые из США нашли связь между ВПЧ и болезнями сердца

Новое исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.25), установило связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца.

Анализ данных семи глобальных исследований, охвативших около 250 тысяч пациентов, подтвердил эту взаимосвязь, пишет Planet Today .

Метаанализ показал, что у пациентов с ВПЧ вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40% выше, а риск ишемической болезни сердца — в два раза выше, чем у пациентов без ВПЧ. Даже после учета факторов, таких как курение, диабет и семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, связь сохранялась: риск сердечно-сосудистых заболеваний у ВПЧ-положительных пациентов оставался на 33% выше. Статистически значимой связи с высоким артериальным давлением обнаружено не было.

Ученые предполагают, что механизм связи обусловлен хроническим воспалением, вызываемым ВПЧ. Авторы исследования считают, что полученные результаты требуют дальнейшего изучения и могут повлиять на медицинскую практику. Врачи могут начать более тщательный мониторинг сердечно-сосудистой системы у пациентов с ВПЧ, особенно в контексте других факторов риска.

Исследование подчеркивает важность вакцинации от ВПЧ, которая, помимо профилактики рака, может способствовать снижению сердечно-сосудистых рисков.