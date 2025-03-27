Улицу в Петербурге могут назвать в честь полярника Артура Чилингарова

Имя легендарного полярника Артура Чилингарова может появиться на карте Санкт-Петербурга. Также рассматриваются варианты назвать в его честь корабли, самолеты и даже озеро в Мурманской области.

Заявка на присвоение одной из улиц Санкт-Петербурга имени Чилингарова уже подана. Также рассматривается возможность назвать в его честь суда и воздушные суда. Об этом сообщил президент Ассоциации полярников (АСПОЛ) Михаил Слипенчук в рамках Международного арктического форума (МАФ).

По его словам, чем больше будет подобных инициатив, тем лучше, поскольку современной России необходимы символы. Он также отметил, что Артур Николаевич был своего рода талисманом.

Память о полярнике планируют сохранить и в других регионах. В Якутии уже есть улица его имени, а в скором времени может появиться и площадь. В Мурманской области хотят назвать озеро в честь Чилингарова, а в Ненецком автономном округе — открыть музей.

Слипенчук подчеркнул, что исторически сложилось так, что экспедиции с участием Чилингарова неизменно оказывались успешными, тогда как без него они часто проваливались.

В рамках форума также открылась фотовыставка, посвященная Чилингарову. На ней представлены девять уникальных снимков, отражающих ключевые моменты его жизни — от работы на станции «СП-19» в Северном Ледовитом океане до знаменитого погружения на Северном полюсе в 2007 году, за которое он получил звание Героя России.