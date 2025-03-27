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В Госдуме обсудили поправки к закону о комплексном развитии территорий

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

В Комитете Государственной думы по строительству и ЖКХ состоялось обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта из Санкт-Петербурга о совершенствовании федерального законодательства в области комплексного развития территорий.

Выездное заседание комитета прошло в Мариинском дворце 27 марта. Среди участников были заместители председателя Законодательного собрания Петербурга, вице-губернатор, руководители комитетов и комиссий, лидеры фракций, депутаты Госдумы от Петербурга, а также представители федеральных и городских ведомств.

На заседании обсуждались поправки, которые уточняют правила предоставления жилых помещений. В большинстве регионов жилье должны выдавать в том же поселении, городском округе или районе. В городах федерального значения — в границах той же внутригородской территории или на смежной территории. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Порядок вступления в программу комплексного развития территорий определяли власти субъектов РФ. Эти изменения планируют внести в Жилищный и Градостроительный кодексы России.

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