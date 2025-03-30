Синоптик Колесов рассказал о новом температурном рекорде марта

После 2007 года температура воздуха в Санкт-Петербурге снова превысила 15-градусную отметку, установив новый рекорд.

В Санкт-Петербурге побили рекорд максимальной дневной температуры, установленный в 2007 году. Температура воздуха 29 марта поднялась до отметки в +15,4 градуса, сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

При этом минувшая ночь тоже оказалась рекордно теплой для 30 марта. В центре города столбик термометра не опускался ниже уровня в +6,7 градуса, отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Также эксперт поделился прогнозом погоды в регионе на 30 марта. По его словам, облачность «висит» над Финским заливом и постепенно смещается на восток. Поэтому в первой половине дня солнце продолжит прогревать воздух, а облака появятся только после обеда.

Воздушная масса сегодня самая теплая среди всех предыдущих дней, поэтому сохраняется высокая вероятность того, что температура в регионе снова достигнет отметки в +15 градусов, подытожил Колесов.