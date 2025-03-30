В Петербурге садовники убирают торф, укрывавший растения зимой

В конце марта в Санкт-Петербурге начались сезонные работы по снятию зимних укрытий с растений. Благоприятные погодные условия — положительные дневные температуры при незначительных ночных заморозках — позволили садовникам приступить к этим процедурам.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству «Петербургскому дневнику«, специалисты занимаются раскрытием приствольных лунок молодых деревьев и канавок кустарников, которые осенью были укрыты торфом. Параллельно ведутся работы по освобождению от укрытий посадок тюльпанов. Эти мероприятия проводятся на нескольких городских территориях, включая Лесной проспект, Литовский сад, 2-й Муринский проспект, сквер на Институтском проспекте (дом 8) и Воронинский сквер.

Эксперты поясняют, что своевременное удаление торфяного укрытия необходимо для предотвращения выпревания растений под защитным слоем. Все работы выполняются с особой осторожностью, чтобы избежать повреждения молодых побегов.