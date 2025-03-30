В Театре Вахтангова рассказали о минусах продажи билетов по паспортам

Директор Государственного академического театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал о сложностях, возникших при введении системы именных билетов. В декабре 2024 года театр ввел именные билеты на три спектакля из 64, которые проходят на Новой сцене с вместимостью 230 мест.

По словам Крока в интервью NEWS.ru, такая мера была принята для борьбы с перекупщиками. Театр организовал строгую проверку документов на входе, требуя предъявления оригиналов паспортов и не принимая ксерокопии или фотографии. Для этого было увеличено количество контролеров, билетеров и администраторов.

Однако, как отметил директор, процесс сверки паспортных данных с информацией в билетах занял значительно больше времени, чем ожидалось. Несмотря на принятые меры, процедура проверки оказалась слишком длительной, что создало определенные организационные сложности.

Крок подчеркнул, что пока именные билеты введены только на три постановки, и театр продолжает оценивать эффективность этой системы и возможность ее дальнейшего применения.