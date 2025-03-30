Эксперт Панибратства рассказала, как выбрать надежную страховую компанию

Ежегодно жители уральских регионов сталкиваются с серьезными испытаниями в весенний период, включая разрушительные паводки и масштабные лесные пожары, наносящие значительный материальный ущерб.

Как сообщает «ФедералПресс» эксперты страхового рынка настоятельно рекомендуют заблаговременно позаботиться о защите имущества через страхование, отмечая, что это позволяет минимизировать финансовые потери при наступлении чрезвычайных ситуаций.

При выборе страховой компании специалисты советуют учитывать несколько ключевых критериев. В первую очередь следует проверить наличие у компании государственной лицензии и ее включение в реестр Центробанка РФ. Важными показателями надежности являются срок работы на рынке (рекомендуется не менее 10 лет), размер уставного капитала (от 240 млн рублей), а также участие в составе учредителей известных компаний. Эксперты подчеркивают необходимость изучения правил страхования, которые должны быть доступны на официальном сайте страховщика, и рекомендуют обращать внимание на сотрудничество компании с крупными перестраховочными организациями. Дополнительным фактором надежности считается членство в профессиональных объединениях, таких как Всероссийский союз страховщиков.

Страховые эксперты, в том числе Юлия Панибратова из Кургана, отмечают важность своевременного оформления страховки. Они рекомендуют заключать договоры заблаговременно, а не накануне паводков или пожароопасного сезона. Современные страховые продукты позволяют выбирать как базовые риски (пожар, стихийные бедствия), так и дополнительные опции, например, защиту специфических элементов имущества, таких как панорамные окна.

В случае наступления страхового случая специалисты советуют в первую очередь обратиться в соответствующие службы (МЧС, пожарные), затем уведомить страховую компанию и дождаться экспертов для оценки ущерба. По словам экспертов, в большинстве случаев клиентам не требуется самостоятельно собирать документы — после ликвидации последствий стихии оценщики оперативно проводят осмотр и назначают компенсацию. Однако они предупреждают о необходимости тщательного изучения условий договора, так как некоторые случаи могут не подпадать под страховое покрытие.

Специалисты страхового рынка сходятся во мнении, что грамотный подход к страхованию имущества позволяет жителям регионов, подверженных природным катаклизмам, не только минимизировать финансовые потери, но и быстрее восстановиться после стихийных бедствий. Они рекомендуют не откладывать решение этого вопроса и подходить к выбору страховой компании со всей ответственностью, учитывая как финансовую устойчивость страховщика, так и условия предлагаемых продуктов.