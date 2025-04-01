Автотека возглавила рейтинг сервисов проверки авто по версии дилеров

Онлайн-платформа «Автотека» стала лидером среди цифровых сервисов, позволяющих изучить прошлое автомобиля. Такие данные представило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на основе опроса, проведенного в первом квартале 2025 года среди сотрудников автосалонов и площадок по торговле автомобилями с пробегом.

По данным опроса, подавляющее большинство специалистов авторынка — 88,6% — систематически прибегают к помощи специальных сервисов для анализа автомобильной истории. При этом 96,2% опрошенных выбирают именно онлайн-платформы, а не офлайн-методы.

«Автотека» оказалась в лидерах: 83,8% респондентов отметили, что именно этот сервис предлагает самый обширный архив данных о машинах. Официальный ресурс Госавтоинспекции занял вторую строчку, но с заметным отставанием — за него проголосовали лишь 24,8% участников опроса.

Узнаваемость «Автотеки» среди профессионалов также впечатляет: 91,4% опрошенных осведомлены о сервисе, а 87,6% регулярно им пользуются. Для сравнения, сайт ГАИ обозначили 85,7% специалистов, а задействуют его 83,8%. Третье место рейтинга респонденты отдали порталу ФССП с показателями 76,2% (узнаваемость) и 73,3% (активное использование).

Как пояснил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, недавно сервис запустил обновленную версию отчетов. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта система не только выдает обширные сведения о прошлом автомобиля, но и дает советы: стоит ли осматривать машину лично, нужно ли привлекать узкопрофильных специалистов или лучше рассмотреть другие варианты.

По словам Татьяны Малыгиной, руководителя маркетингового отдела «АВТОСТАТ», проверка истории подержанных авто превратилась в обязательный этап сделки для 97% игроков рынка.

Онлайн-опрос проводился с 20 февраля по 4 марта 2025 года среди 100 экспертов автомобильного рынка — представителей дилерских центров и торговых площадок, работающих с программами trade-in и продажей автомобилей с пробегом.