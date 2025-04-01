СК возбудит уголовное дело из-за застройки Шуваловского леса в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту возможного нарушения прав жителей Приморского района Санкт-Петербурга, связанного со строительством вблизи Шуваловского леса.

Обращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России в Telegram, вызвало реакцию его председателя, сообщает пресс-служба СК России.

Жители выражают опасения по поводу застройки земель, ранее отнесенных к особо охраняемой природной территории. Несмотря на то, что категория земельных участков в Шуваловском лесу была изменена с жилой застройки на рекреационную после многочисленных обращений граждан, застройщик обжаловал это решение.

Местные жители опасаются уничтожения лесного массива, играющего важную роль в экологической обстановке района, разделяя жилые дома от промышленных предприятий. Ситуация получила освещение в СМИ, что подчеркивает ее общественный резонанс.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу ранее проводилась процессуальная проверка по данному факту, о результатах которой Бастрыкин уже запрашивал доклад.

Теперь он поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о ходе и результатах расследования.