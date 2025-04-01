Подходы к индексации пенсий хотят пересмотреть в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов предложил кардинально изменить подход к индексации пенсий в России.

Он критикует текущую систему, называя ее формальной и не учитывающей реальные потребности пенсионеров, пишет ТАСС.

По его мнению, ежегодная индексация, ориентированная на процент инфляции, не отражает действительного роста цен на товары и услуги, необходимые пожилым людям.

Гаврилов предлагает привязать индексацию к потребительской корзине пенсионеров, учитывающей стоимость лекарств, коммунальных услуг и продуктов питания.

Он предлагает пересмотреть состав корзины, включив в него такие важные для пожилых людей расходы, как оплата мобильной связи и приобретение современных лекарственных препаратов.

Гаврилов подчеркивает, что индексация должна быть не только регулярной, но и ощутимой для пенсионеров. Он предлагает прозрачную систему расчета индексации, с детальным описанием изменений цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Кроме того, он настаивает на пересмотре индексации социальных пенсий, которые сейчас ниже страховых.

По его мнению, независимо от наличия пенсионных баллов, каждый пенсионер имеет право на достойную жизнь и адекватную индексацию пенсии, покрывающую его реальные нужды.