В Московском районе Петербурга ограничат движение в начале апреля

Петербург занимает вторую позицию в рейтинге российских городов по использованию мобильных приложений для здорового образа жизни, согласно совместному исследованию цифровой экосистемы МТС и компании «Эвотор». Анализ пользовательской активности в фитнес-центрах и специализированных цифровых сервисах показал, что 38% петербуржцев регулярно используют фитнес-трекеры или приложения для занятий спортом на открытом воздухе. Краснодар возглавил рейтинг с показателем 40% активных пользователей, тогда как Москва заняла третье место с 37%. Общероссийская статистика свидетельствует о росте интереса к ЗОЖ-приложениям: количество сессий в сервисах для тренировок и мониторинга здоровья увеличилось на 10% по сравнению с февралем 2024 года. При этом каждый третий житель страны посещает спортзал или тренируется на улице минимум дважды в неделю. Финансовые показатели фитнес-индустрии демонстрируют устойчивый рост: оборот от продажи абонементов вырос на 6% в...