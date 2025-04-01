В Московском районе Петербурга ограничат движение в начале апреля

Жителей Московского района Санкт-Петербурга предупреждают об ограничениях дорожного движения, связанных с масштабной реконструкцией канализационной сети.
Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) сообщает о закрытиях и ограничениях, вводимых с 3 апреля.
В период с 3 по 11 апреля полностью перекроют движение транспорта по Черниговской улице на пересечении с Московским проспектом. Это означает полное прекращение движения в данном районе. Более длительные ограничения, с 3 по 18 апреля, коснутся Московского проспекта на участке от Лиговского проспекта до Черниговской улицы. Движение по этому участку будет существенно ограничено.
ГАТИ предлагает водителям использовать объездной путь: Ново-Рыбинская улица, Лиговский проспект, Московский проспект (участок за пределами ограничений), Киевская улица, Рыбинская улица, набережная Обводного канала и Заозерная улица.
Рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая возможные заторы и задержки в пути.