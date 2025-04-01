Свыше 220 разукомплектованных авто вывезено на спецстоянки с начала года

За 3 месяца 2025 года в Санкт-Петербурге эвакуировано 227 разукомплектованных транспортных средств (РТС).

ГКУ «Агентство внешнего транспорта», используя шесть эвакуаторов, доставило их на специализированные стоянки. Сейчас на этих стоянках находится 2548 единиц транспорта, в том числе 2517 РТС и 31 автомобиль нелегальных перевозчиков, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Информация о РТС поступает от районных администраций и граждан. За 3 месяца их количество составило 76. Наличие РТС на улицах создает множество проблем: мешает уборке, затрудняет проезд спецтранспорта, портит внешний вид города и занимает парковочные места.

Невостребованные РТС после длительного хранения признаются бесхозяйными и утилизируются, а средства от утилизации поступают в городской бюджет. По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, эвакуация РТС проводится ежедневно.

Сообщить о РТС можно через районную администрацию или портал «Наш Санкт-Петербург».