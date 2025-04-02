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Неизвестный поджог Geely Monjaro за 4,8 млн рублей на проспекте Ветеранов

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Около 4:30 утра 1 апреля в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Горел автомобиль Geely Monjaro за 4,8 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, сообщение о возгорании автомобиля поступило в экстренные службы от жителя города. На место происшествия незамедлительно выехала патрульно-постовая служба.

Прибывшие на место правоохранители установили, что около 4:25 неизвестный поджег припаркованный автомобиль марки Geely Monjaro 2023 года выпуска. Автомобиль был полностью оплачен в кредит и принадлежал местному жителю, работающему врачом в городской больнице.

В результате пожара передняя часть машины полностью выгорела. Обошлось без пострадавших. Утром владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Сумма ущерба оценивается в 4,8 млн рублей.

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