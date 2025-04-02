Петербург оказался на пятом месте по количеству ДТП с самокатами в 2024 году

Санкт-Петербург оказался на пятом месте по числу ДТП с самокатами в 2024 году. Зафиксировано 202 случая.

В 2024 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) резко возросло — на 42,8%, достигнув отметки в 4426 происшествий. Информацию об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Трагические последствия также увеличились: погибли 54 человека (+25,6%), включая 6 детей. Количество раненых составило 4591 человек (+44,5%), среди которых 1165 детей. По числу ДТП Санкт-Петербург занял пятое место в России (202 случая), уступив Москве (1323), Красноярскому краю (406) и Нижегородской (234) области. В Краснодарской области количество ДТП с СИМ такое же, как в городе на Неве — 202 случая.

В подавляющем большинстве случаев (94,4%) жертвами ДТП с участием СИМ становились сами водители. Только один погибший был пассажиром, а двое — пешеходами, сбитыми на тротуаре. Большинство пострадавших — молодые и люди среднего возраста, при этом почти треть раненых (32%) составляют подростки в возрасте 10-17 лет. Количество пострадавших среди водителей СИМ снижается с возрастом, начиная с 25-29 лет.

В 34,2% случаев СИМ принадлежали частным лицам, а в оставшихся 65,5% — компаниям, предоставляющим услуги краткосрочной аренды. Среди раненых преобладают водители СИМ (70,5%), за ними следуют пешеходы (22,3%) и пассажиры (4,3%).

Напомним, в Петербурге Комитет по транспорту регулярно заключает соглашения с операторами кикшеринга, в том числе для обеспечения безопасности пешеходов и самих пользователей СИМ. Так, ранее глава ведомства Валентин Енокаев заявлял о готовности Комитета взять на себя регулирование использования самокатов. Енокаев считает, что это повысит уровень безопасности на тротуарах.

Так, в рамках соглашения в четырех районах (Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском) с 1 августа 2024 года на самокатах можно ездить только транзитом, что обеспечило эффект быстрого устранения проблемы ДТП с прокатными СИМ в этих районах.