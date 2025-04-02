В Госдуме придумали новый способ защиты россиян от фейковых страниц в соцсетях

Депутаты рассматривают возможность дать пользователям право блокировать поддельные аккаунты, созданные с их фотографиями и именами. Так, депутат Анна Скрозникова считает, что эта мера поможет бороться с мошенничеством.

Как рассказала изданию «360.ru» Скрозникова, в последнее время участились случаи создания фейковых страниц от имени чиновников, бизнесменов и публичных лиц. Такие аккаунты часто используются для обмана людей, а сами пользователи не могут самостоятельно удалить поддельные профили.

По ее словам, технически задумка по помощи может быть реализована с помощью искусственного интеллекта, который будет автоматически блокировать новые страницы с фотографиями пользователей, запретивших их использование.