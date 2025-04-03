Креативные индустрии: вузам пришла пора готовить межотраслевых спецов

Все больше на рынке труда становятся востребованы специалисты, обладающие экспертизой «на стыке» наук. Креативные специалисты, умеющие превартить идею в прибыльный продукт, особенно интересны компаниям и государству. Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена задача достичь 6% от ВВП страны, при этом сегодня они занимают долю порядка 3,5%.

Интерес к таким специалистам подтверждается предлагаемыми зарплатами. Так, по данным «СберАналитики», средняя зарплата в сфере по итогам 2024 года составила 123,7 тыс. рублей, что на 42% выше, чем в среднем по стране, сообщало недавно ТАСС. При этом некоторые эксперты полагают, что вузы не достаточно сориентировались в сложившейся ситуации.

«В институтах преподаются креативные индустрии в целом, но как очень разрозненные отрасли. Имеется проблема обучить, грубо говоря, креативных продюсеров, то есть тех людей, которые могут из творчества собирать бизнес-продукты и бизнес-кейсы с высокой маржинальностью. Опять же, здесь и не только в этой сфере, но и в других сферах по обучению есть проблемы теории и практики. Здесь не хватает межотраслевого обучения, потому что все-таки у нас более узкоспециализированное обучение, больше теоретическое», – поделился своим видением Дмитрий Тимуршин, руководитель региональной экспертной группы АСИ по креативным индустриям, владелец креативных бизнесов.

Он добавил, что креативная индустрия – это про межотраслевое, междисциплинарное практическое взаимодействие. Не хватает обучения креативных продюсеров, это раз, считает эксперт, второе, не хватает знакомства различных отраслей между собой. ПРи этом на самых высоких уровнях власти сегодня идет дискуссия об изменениях в сфере высшего образования, в том числе об учете востребованности тех или иных специалистов при наборе в российские вузы.

Дмитрий Тимуршин прогнозирует, что, возможно, в ближайшей будущем, понадобится плотное взаимодействие между вузами, чтобы студенты коллаборировали и были готовы производить востребованные рынком продукты.