Прокуратура потребовала обеспечить женщину необходимым лекарством

Прокуратура обнаружила, что 65-летняя жительница Санкт-Петербурга не получила положенные ей льготные лекарства.

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Северной столицы начали проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.

Выяснилось, что 65-летняя женщина имеет право на получение необходимых лекарств по рецептам врача на основе льготной программы. Однако, несмотря на выписанные рецепты, петербурженка не получила нужные медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с этим районный прокурор подал в суд исковое заявление, требуя от регионального Комитета здравоохранения обеспечить женщину необходимыми лекарствами в нужном количестве.