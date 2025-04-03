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Колесов предупредил петербуржцев о грядущем похолодании

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Воздух в Санкт-Петербурге прогреется до отметки +13 градусов. Однако синоптик предупреждает о приближающемся похолодании и сильном ветре.

В четверг над Петербургом рассеются облака, выглянет солнце, и воздух прогреется до +11…+13 градусов. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По словам синоптика, во второй половине дня усилится западный ветер, но воздух в регионе останется достаточно теплым.

Однако завтра циклон c побережья Норвегии сместится в сторону Северо-Запада России. Хотя его центр пройдет преимущественно над Белым морем, это лишь ухудшит ситуацию — в тыловой части циклона начнется первая волна похолодания, отметил эксперт в своем Telegram-канале.

Колесов предупредили жителей Северной столицы о том, что 4 марта в городе усилится западный и северо-западный ветер, а его порывы достигнут отметки15–18 метров в секунду.

В пятницу днем в Петербурге столбики термометров покажут не больше +5…+7 градусов, а в выходные похолодает до +1…+3 градусов, подытожил Колесов.

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