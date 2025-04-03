Породистый пес пропал после поездки в электричке под Петербургом

В Ленинградской области разыскивают породистого пса по кличке Блюм, который пропал после необычного путешествия на электричке. Щенок ивисской борзой сбежал из дома, самостоятельно сел в поезд, после чего его следы потерялись.

В беседе с «360.ru» хозяин рассказал, что последний раз собаку видели на перроне. Он уверяет, что есть фотография собаки в электричке, а также свидетели, которые видели, как Блюм вышел на станции.

По словам хозяина, песика успели заметили у вокзала, но он испугался гудка и убежал. Кроме того, владелец Блюма признался, что не располагает точной информацией: либо питомца принудительно вывели из вагона, либо он самостоятельно покинул поезд.

По информации Baza, собаку намеренно снял с электрички сотрудник охраны РЖД.