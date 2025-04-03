Два пьяных пассажира угрожали кондуктору автобуса из-за национальности

В Приморском районе Санкт-Петербурга двое пьяных мужчин устроили скандал в автобусе, оскорбляя кондуктора из-за национальности и акцента. Один из них угрожал расправой, пока женщина вызывала полицию.

Инцидент произошел 3 апреля в автобусе № 180. Видео с происшествием распространилось в социальных сетях и Telegram-каналах. На кадрах видно, как двое молодых людей с пивом в руках оскорбляют кондуктора. Их недовольство вызвали внешность, национальность и акцент женщины. Один из злоумышленников заявил, что «забил бы молотком» и призвал таких граждан уезжать из России.

После угроз кондуктор позвонила в полицию. В какой-то момент молодые люди пугаются и выбегают из автобуса, продолжая угрожать женщине расправой.

Отметим, что в России за разжигание ненависти по национальному признаку предусмотрена уголовная ответственность. Подобные действия могут повлечь за собой лишение свободы.

Ранее депутаты Государственной думы и участники некоторых общественных организациях предложили направлять подобных граждан на «перевоспитание» в зону СВО.