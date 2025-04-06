Психолог дала совет пострадавшим от действий мошенников на примере Долиной

Преодолеть чувство вины — главное, что должен сделать пострадавший от действий мошенников человек, считает психолог Юлия Ермилова, вспоминая историю певицы Ларисы Долиной.

Последняя продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках около года назад, пишет NEWS.ru .

Покупателем выступила бизнесвумен Полина Лурье. Однако полученные средства певица перевела мошенникам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов.

По мнению психолога Юлии Ермиловой, проблема не столько в финансовых потерях или судебных разбирательствах, сколько в самообвинении. Поэтому, важнее работы с психотерапевтом, чем лечение нервов медикаментами, считает она.

Эксперт рекомендует прерывать подозрительные звонки как можно быстрее, например, фразой: «Пожалуйста, пришлите официальное уведомление, я сам явлюсь». Краткость разговора снижает риск стать жертвой мошеннических манипуляций.