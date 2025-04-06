Менеджер Паши Техника рассказал о своих последних словах рэперу

Менеджер Паши Техника Марк Яровный рассказал о своих последних словах умирающему музыканту.

Как он выразился, рэпера не стало примерно в половину второго ночи, однако еще около 11 вечера он видел его в палате живым, пишет «360.ru» .

Яровный заявил, что прочитал ему на ухо последний куплет после чего у Техника начал учащаться пульс, как будто музыкант его слышал, несмотря на то, что тот уже находился в бессознательном состоянии «под трубками».

Менеджер покойного рэпера также сказал, что завтра поедет в тайскую больницу, администрация которой потребовала доплату. Он пообещал предоставить все документы и чеки по расходам, поскольку средства собирали поклонники музыканта.

Хотели собрать на лечение, а собрали на смерть, на похороны, заключил менеджер Марк Яровный.