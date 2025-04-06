Потомок Екатерины II станет предпринимателем в Петербурге

Потомок Екатерины II и князя Потемкина, Андрей Калагеорги, получивший российское гражданство в январе 2024 года, начал предпринимательскую деятельность в Санкт-Петербурге.
Согласно документам, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и специализируется на деятельности в области исполнительских искусств, пишет РИА Новости.
Этот род деятельности включает широкий спектр услуг, включая издание программных продуктов, производство и распространение кино- и видеопродукции, звукозапись и издание музыки, работу информационных и рекламных агентств, фотографию.
Кроме того, в перечень видов деятельности входят услуги агентств, представляющих интересы физических лиц в заключении контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других мероприятиях, а также предложение книг, пьес, произведений искусства и фотографий издателям и продюсерам.