Прокуратура контролирует права пассажиров задержанного рейса в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного в аэропорту санкт-петербургского Пулково рейса.

Речь идет о рейсе авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следовавшего из культурной столицs в Шарм-эль-Шейх 6 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Задержка вылета, предположительно, вызвана поздним прибытием и технической неисправностью воздушного судна.

Отмечается, что 212 пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, передает ее пресс-служба.

Напомним, рейс в Шарм-эль-Шейх должен был состояться в 3:30 по московскому времени, однако его перенесли на 15:45. Судя по всему, воздушное судно до сих пор не поднялось в воздух.