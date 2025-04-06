Рейсы продолжают вылетать из Пулково с задержками в воскресенье вечером

В петербургском аэропорту Пулково по-прежнему задерживаются 7 рейсов.

Информация об этом доступна на электронном табло воздушной гавани. Рейс на Шарм-Эль-Шейх, который должен был вылететь ночью в 3:30, перенесен практически на сутки.

Самолет в Москву авиакомпании «Победа», время отправления которого было на 7 вечера, вылетит только в 19:40. Рейс в Пхукет компании «Аэрофлот» на 19:50 опоздает с вылетом на 20 минут.

Самолет, который должен был отправиться в Пекин в 20:10, задержится на полтора часа. Кроме того, чуть более чем на полтора часа опоздает рейс в столицу России авиакомпании «Аэрофлот», намеченный изначально на 21:00.

Также сильно запозднится рейс в Дубай, который должен был отправиться вечером в 23:00, однако вылетит лишь в 7:35 утра.

Комментариев от пресс-службы аэропорта Пулково по поводу задержек рейсов не поступало.