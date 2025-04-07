Суд Петербурга не дал закрыть проект в Галерной гавани

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал Невско-Ладожскому бассейновому водному управлению (НЛБВУ) в требовании расторгнуть договор с компанией «Марина».

По данным картотеки арбитражных дел, организация планирует создать плавучий квартал в Галерной гавани. Решение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Общественные активисты считают этот вердикт тревожным сигналом. В Смольном неоднократно выступали против подобных проектов в Галерной гавани.

Несмотря на судебные разбирательства, в гавани продолжают складировать понтоны. По словам горожан, также территорию могут готовить под площадку для строительства объектов.

Напомним, что проект плавучего квартала появился в 2016 году в преддверии ЧМ по футболу. Сначала Комитет по туризму планировал создать гостиницы на воде, но затем проект превратился в жилой комплекс. ООО «Марина» получило права на водопользование в Галерной гавани до 2034 года и участок для стоянки маломерных судов.