Экономист Лебедева заявила, что рост пенсий обгонит инфляцию в ближайшие года

Экономист Ольга Лебедева сообщила о возможном проведении двойной индексации страховых пенсий в 2026-2027 годах, которая потенциально позволит увеличить выплаты сверх уровня инфляции. По ее словам, с февраля 2026 года индексация будет проводиться согласно показателям инфляции предыдущего года, а с апреля того же года — с учетом роста доходов Социального фонда.

В беседе с «Газетой.ru» эксперт отметила, что в 2026 году совокупная индексация (около 10%) существенно превысит прогнозируемую инфляцию (4,8%), а в 2027 году разница также сохранится (8,1% против 4%). Это, по ее мнению, с высокой вероятностью приведет к росту реальной покупательной способности пенсионных выплат.

Лебедева допустила возможность изменения экономических условий. Она отметила, что при превышении инфляцией прогнозируемого уровня в 2026 году индексационные меры могут оказаться недостаточными для полной компенсации расходов пенсионеров.

Экономист также предупредила о потенциальном влиянии бюджетных ограничений на реализацию планов по двойной индексации. Однако на основании текущих макроэкономических показателей сохраняется высокая вероятность того, что в следующие два года рост пенсионных выплат действительно превысит уровень инфляции.