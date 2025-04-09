Более 40 млрд рублей для петербургских электросетей

На РМЭФ в Петербурге энергетики рассказали об инвестициях в развитие ТЭК. Так, планируемое финансирование на эти цели крупнейшей электросетевой компании города — «Россети Ленэнерго» — за период 2025–2028 гг. составит порядка 150,6 млрд рублей.

Санкт-Петербург всегда был в авангарде отечественной и мировой энергетики. Электросетевая инфраструктура не просто развивается вместе с городом, она опережает его рост. «Россети Ленэнерго» планомерно инвестируют в развитие энергосистемы и внедряют современные технологии на своих объектах. По словам руководства компании, инвестпрограмма выполняется по графику и в полном объеме.

«Россети Ленэнерго» неизменно вкладывают значительные средства в развитие энергосистемы города. Инвестпрограмма позволяет нам вводить новые объекты, обеспечивать возобновление основных фондов, поддерживать и улучшать параметры надежности электрической сети. Объем финансирования ежегодно увеличивается. В 2025 году только в Санкт-Петербурге мы планируем потратить на развитие инфраструктуры почти 40,5 млрд рублей», — отметил генеральный директор компании Игорь Кузьмин.

Как добавил эксперт, все новые энергообъекты компания строит исключительно высокоавтоматизированными. Это значит, что на центрах питания реализован цифровой обмен данными и обеспечена 100% наблюдаемость оборудования. Активно внедряются системы автоматического обнаружения отключений и локализации поврежденного участка сети, контроля нагрузки оборудования и оптимизации режима его работы.

Энергетики ведут перевод кабельной сети 6-10 кВ на специальный заземленный режим, он уже работает на 27 центрах питания.

«Анализ эффективности внедренных инноваций: сокращение времени поиска повреждений, уменьшение времени восстановления электроснабжения потребителей при технологических нарушениях, сокращение недоотпуска электроэнергии», — добавил Игорь Кузьмин.

В среду, 9 апреля, в Санкт-Петербурге стартовал Российский международный энергетический форум — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли. Специалисты в области ТЭК в рамках дискуссии обсудили развитие энергетики в современных условиях.