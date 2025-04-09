Абхазия и Санкт-Петербург обсудили торговые отношения

Торговые отношение стали предметом обсуждения между Петербургом и Абхазией.

Санкт-Петербург продолжает развивать экономические связи с Абхазией. Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, после участия в инаугурации президента Абхазии Северная столица приняла ответный визит делегации из этой республики. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества в различных сферах с акцентом на экономическое взаимодействие.

По словам вице-губернатора, особое внимание было уделено потенциалу Очамчирского порта. Его выгодное географическое положение и геополитическая значимость делают его ключевым звеном в развитии международных транспортных маршрутов.

Развитие порта способно дать значительный импульс развитию торговли и промышленности как в Абхазии, так и в Санкт-Петербурге, создавая новые экономические возможности и укрепляя торгово-экономические отношения между регионами.

В рамках обсуждения рассматриваются различные варианты сотрудничества, включая модернизацию портовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в развитие порта и создание современных логистических центров, заключил Поляков.