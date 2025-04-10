В Петербурге ликвидировали лабораторию по производству запрещенных веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Санкт-Петербургского линейного управления МВД России пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству запрещенных веществ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе обыска в арендованном им помещении в Невском районе Санкт-Петербурга были обнаружены и изъяты не только оборудование для производства синтетических наркотиков, но и большие объемы готовой продукции. Полицейские обнаружили свыше 5 тысяч литров жидкости в канистрах и более чем 43 килограммов порошкообразного запрещенного вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за производство и оборот наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.