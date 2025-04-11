Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве в отношении 95-летнего ветерана

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о преступных действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. В Северной столице 95-летний ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой мошенников, которые похитили у него больше 10 миллионов рублей.

В связи с инцидентом сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Также следователи направили в прокуратуру ходатайство о передаче материалов в свое производство. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и принятом надзорным органом решении.