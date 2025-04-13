Стоимость сада-трансформера у Мариинского дворца составит 36 млн рублей

Перед Мариинским дворцом в Санкт-Петербурге появится новый временный сад, проект которого обойдется бюджету города в 35,89 млн рублей.

Этот «сад-трансформер», расположенный на Исаакиевской площади, будет состоять из 6 отдельных зон и украшен разнообразными растениями: липами, туями, кленами, розами, рододендронами, самшитом, гортензиями и многими другими цветами.

Для комфортного отдыха посетителей установят скамейки и урны. Выбор подрядчика состоится 5 мая, а сам сад должен быть готов к 25 мая и радовать горожан до 15 октября. Заказчиком проекта выступает СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

Продолжая успешную практику прошлого года, городские власти планируют разбить подобные временные сады еще в нескольких локациях: на Московском проспекте, Университетской набережной и Якорной площади в Кронштадте. Цель проекта — сезонное озеленение, призванное улучшить городскую среду и создать более комфортные условия для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что в 2024 году сама идея создания подобных садов вызвала общественный резонанс после сообщений о закупке растений за границей на сумму 160 млн рублей.