На Большевиков неизвестные напали на таксиста

В Невском районе Санкт-Петербурга разыскиваются подозреваемые в нападении на таксиста, которое произошло на проспекте Большевиков.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 12 апреля около полуночи в полицию поступило сообщение о нападении на водителя такси. Пострадавший, гражданин иностранного государства, сообщил, что трое неизвестных мужчин напали на него в автомобиле Geely на проспекте Большевиков, похитили деньги и повредили имущество.

Согласно показаниям потерпевшего, преступники нанесли ему телесные повреждения, ударили бутылкой по голове, украли 2 тысячи рублей, разбили планшет и мобильный телефон. После совершения преступления они скрылись. В результате нападения таксист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лица, головы и ног. Медицинская помощь ему была оказана, после чего он был отпущен домой.

Следствие располагает ограниченной информацией о внешности нападавших: мужчины были одеты в темную одежду, один из них — в кожаную куртку. Видеонаблюдения в месте происшествия не велось. Полиция распространила ориентировку с приметами подозреваемых.

В настоящее время ведется расследование. Следователем возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В рамках расследования изъяты следы пальцев рук с места преступления. Кроме того, в ходе расследования установлена личность одного из подозреваемых.