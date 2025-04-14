Градозащитники поддержали отставку зампреда Комитета по благоустройству

Отставка Ларисы Канунниковой с поста заместителя председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга встретила поддержку со стороны градозащитников.

Члены Координационного совета градозащитников, ссылаясь на многочисленные скандалы и негативные последствия деятельности Канунниковой, приветствуют это решение, сообщает Градозащитный пресс-центр.

Период ее руководства запомнился активистам масштабными вырубками зеленых насаждений, заменой зеленых зон на асфальтированные площади, использованием некачественных материалов при благоустройстве и неэффективным расходованием бюджетных средств. Проекты благоустройства, реализованные при Канунниковой, неоднократно подвергались критике за пренебрежительное отношение к окружающей среде и упор на декоративные элементы вместо реального озеленения.

Градозащитники приводят ряд примеров: затопление парков, уничтожение деревьев под предлогом благоустройства, использование низкокачественных саженцев, а также непродуманные проекты с минимальным выделением средств на озеленение. Среди наиболее ярких примеров — проблемы в парке Авиаторов, Любашинском саду, сквере Раисы Штрейс, планы по вырубке деревьев в Удельном парке и Сестрорецке, а также ситуация с гибелью саженцев в Линейном парке.

Петербуржцы также надеются, на то, что отставка Канунниковой станет поворотным моментом и позволит пересмотреть текущие проекты благоустройства, учитывая мнение общественности и приоритет экологических аспектов. Они ждут возвращения бережного отношения к городской среде и отказа от практики массового использования асфальта и декоративных элементов вместо настоящих зеленых насаждений. В частности, активисты с тревогой наблюдают за планами благоустройства парка Сахарова, где угрожает вырубка деревьев.