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Бизнес-вести

При проверке Пулково не найдены таблички со шрифтом Брайля

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Ространснадзор выявил нарушения доступности для маломобильных граждан в аэропорту Пулково.

В ходе проверки, проведенной в Санкт-Петербурге, инспекторы Северо-Западного федерального округа обнаружили отсутствие необходимой маркировки  на лифтах аэровокзального комплекса.

Отсутствовали знаки, указывающие на доступность лифтов для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе для пользователей кресел-колясок, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Кроме того, не были обнаружены обозначения номеров этажей рельефными цифрами и шрифтом Брайля, как того требуют нормы доступности. Согласно правилам, такие обозначения должны располагаться на боковых поверхностях дверных проемов лифтов или, при их отсутствии, на стенах рядом с выходами из лифтов на высоте 1,5 метра от пола.

За выявленные нарушения генеральному директору аэропорта Пулково Леониду Сергееву 14 апреля 2025 года было вручено предостережение, о чем свидетельствуют данные единого реестра проверок.

Это событие произошло на фоне проводимого оператором аэропорта, ООО «Воздушные ворота Северной столицы», тендера на установку камер видеонаблюдения в 16 лифтовых кабинах. Требуется система видеонаблюдения, устойчивая к вандализму и функционирующая даже при отсутствии освещения, с использованием инфракрасной подсветки. Планируется интеграция новых камер в существующую систему диспетчерского комплекса «Обь» до августа 2025 года.

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