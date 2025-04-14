Утвержден взрослый актерский состав нового сериала о Гарри Поттере

Петербург становится не только культурным и гастрономическим центром России, но и ведущим модным ориентиром страны. По информации Яндекс Маркета, который запустил в Северной столице сервис Ultima с премиальными товарами, за 2024 год объем продажи в этом сегменте в городе выросли на 60%, что существенно выше средних показателей по России. Динамика роста в премиуме опережает показатели, с которыми растет спрос в массовом и среднем ценовом сегментах. В частности, в Петербурге премиум растет в 1,7 раз быстрее базового ассортимента (по России — в 1,2 раза). Это делает Санкт-Петербург вторым городом по спросу на премиальные товары. Наибольший прирост отмечается в категориях одежды, обуви и аксессуаров — интерес к этим товарам вырос практически в два раза в сравнении с предыдущим годом. Подобная тенденция указывает на...