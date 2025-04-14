Утвержден взрослый актерский состав нового сериала о Гарри Поттере

Телекомпания HBO официально объявила о кастинге ключевых взрослых ролей в новом сериале о Гарри Поттере.
Среди утвержденных актеров — настоящие звезды. Знаменитый Джон Литгоу сыграет директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль мрачного профессора Северуса Снейпа досталась Паапе Эссьеду.
Номинированная на «Оскар» Джанет Мактир воплотит образ профессора Минервы Макгонагалл. Квиринус Квиррелл будет представлен Люком Таллоном, а образ Рубеуса Хагрида — Ником Фростом. Забавного завхоза Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус.
Главный сценарист Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Милод выразили восторг по поводу столь звездного состава, подчеркнув нетерпение увидеть, как актеры воплотят на экране полюбившихся персонажей.
Ранее сообщалось, что съемки сериала, которые пройдут на студии Leavesden Studios под Лондоном — том же месте, где снимались фильмы о Гарри Поттере — начнутся летом 2025 года.