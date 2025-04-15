Мошенники похитили cвыше 6 млн рублей у двух пенсионерок из Петербурга

Две пенсионерки из Санкт-Петербурга попались на уловку мошенников. Злоумышленникам удалось выманить у пожилых женщин больше 6 миллионов рублей.

Днем 14 апреля пожилая жительница выборгского района Петербурга обратилась в полицию. Пенсионерка с проспекта Энгельса рассказала правоохранителям о том, что с 8 по 11 апреля ей звонили неизвестные. Злоумышленники обманом убедили 76-летнюю женщину отдать деньги курьерам.

Как стало известно Gazeta.SPb, с 8 по 11 апреля пенсионерка у своего дома передала по частям свои сбережения четырем курьерам. Сумма ущерба от действий мошенников составила 3,5 миллиона рублей.

В связи с обращением пенсионерки правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также на уловку злоумышленников попалась 70-летняя жительница Московского района Петербурга. По словам женщины с проспекта Космонавтов, 27 февраля ей на мобильный телефон позвонил неизвестный.

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что денежные средства жертвы находятся в опасности. Он убедил пенсионерку передать сбережения курьеру для декларирования.

Пожилая женщина поверила злоумышленнику и отдала три миллиона рублей неизвестному мужчине у своего дома.

В совершении указанного преступления подозревается 19-летний гражданин одного из государств Средней Азии. Правоохранители задержали молодого человека 14 марта на Будапештской улице за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленник находится под арестом. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.