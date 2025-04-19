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Смольный выделит 1,4 млрд рублей на поддержку культурных проектов НКО

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

В 2025 году социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Санкт-Петербурга получат 1,4 млрд рублей на организацию культурных проектов.

Соответствующее постановление уже подписано в Смольном. Финансирование будет направлено на организацию фестивалей, конкурсов и других проектов в сфере искусства.

Общий объем поддержки составит 1,4 млрд рублей. Эти средства позволят провести в Петербурге масштабные культурные события, направленные на сохранение профессионального искусства и развитие творческой деятельности.

Отбор получателей субсидий проведет городской Комитет по культуре на конкурсной основе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В Смольном отметили, приоритет будет отдан проектам, способствующим укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Многие из мероприятий уже стали визитной карточкой города — они проводятся ежегодно и формируют культурный календарь Петербурга.

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