Пожилые петербуржцы смогут посетить 39 музеев по льготной программе

Пожилые жители Санкт-Петербурга могут посещать музеи города по специальной льготной программе. Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет имеют право оформить карту «Серебряный возраст» и получить к ней музейный сертификат.

До конца февраля 2025 года программа действовала для всех россиян — билеты в музеи стоили всего 1 рубль. Однако с 1 марта 2025 года льгота распространяется только на петербуржцев. Вместо билетов за рубль петербуржцы получают ежегодный сертификат на 1,5 тысячи рублей, который можно использовать в 25 региональных и 14 федеральных выставочных центрах.

В программе сертификатов участвуют ведущие музейные комплексы Санкт-Петербурга, в том числе федеральные учреждения. Среди них — Эрмитаж на Дворцовой площади, Русский музей на Инженерной улице, а также знаменитые «Петергоф» с его фонтанами и «Царское Село» в Пушкине.

Региональные музеи, принимающие сертификаты, включают Музей истории города в Петропавловской крепости и Исаакиевский собор. Также доступны специализированные учреждения, такие как Музей театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси. Любители литературы могут посетить музей «Анна Ахматова. Серебряный век», а ценители морской истории — Музей Кронштадта на Якорной площади.

Отметим, что карта «Серебряный возраст» выпускается на базе Единой карты петербуржца. На данный момент карту могут получить жители любого региона, но музейные льготы действуют только для жителей Северной столицы.

Сертификат действует до 31 декабря каждого года — неиспользованные средства сгорают, но 1 января сумма автоматически пополняется. Эти деньги нельзя снять наличными, они предназначены исключительно для оплаты входных билетов. Программа будет работать до конца 2027 года.