Лусиано Гонду подарил «Зениту» пасхальный гол

ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 25-го тура РПЛ. Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Матч между командами прошел в пасхальное воскресенье на территории «Газпром Арены». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол на 22-й минуте забил Лусиано Гонду, а на матч пришли больше 30 тысяч человек.

Отметим, что аргентинский нападающий вошел в историю клуба, став третьим игроком «Зенита» в 21 веке, достигшим отметки в 10 голов в дебютном сезоне. Ранее это удавалось только Павлу Погребняку и Артему Дзюбе.

По итогам матча «Зенит» смог набрать 53 очка. На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от «Краснодара». В свою очередь «Химки» занимают 13-ю строчку с 23 очками.