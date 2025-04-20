Искусствовед раскрыл пасхальный смысл картины Брюллова в Русском музее

Посетителя Русского музея в Санкт-Петербурге смогут увидеть картину знаменитого художника Карла Брюллова «Христос во гробе». На полотне запечатлен момент, предшествующий воскресению.

Искусствовед Валерий Ахунов в программе «Открытая студия» отметил, что картина художника тесно связана с Пасхой, но эту связь можно уловить, лишь обратив внимание на детали.

Эксперт провел параллель между сюжетом картины и пасхальным яйцом, которое символизирует Гроб Господень. Как птенец разбивает скорлупу и появляется на свет, так и Христос восстает из гроба.

Также искусствовед обратил внимание на едва приоткрытые глаза Спасителя, которые открыты примерно на одну пятую. Это подчеркивает момент перехода от смерти к жизни. По словам Ахунова, длительное созерцание картины помогает глубже понять ее смысл.