В хостеле на территории Петербурга незаконно ставили на учет иностранцев

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели проверку мини-отелей, которые ранее были замечены в незаконной регистрации мигрантов. В ходе рейда были вновь выявлены нарушения в деятельности нескольких хостелов в разных районах города.

По одному из адресов сотрудники полиции обнаружили факты фиктивной регистрации граждан из Средней Азии. Это заставило их обратить внимание на нового владельца бизнеса — 53-летнего предпринимателя.

Однако, несмотря на смену собственника, криминальная схема работы хостелов не изменилась. В них продолжали регистрировать иностранцев, которые фактически не проживали в этих местах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации, полученной от оперативных источников, стоимость регистрации для приезжих составляла 5 500 рублей в месяц. После оформления документов новоиспечённый отельер предоставлял ложные сведения о регистрации иностранцев в уполномоченные органы для их легализации в России.

Вероятно, новый владелец хостела повторит судьбу предыдущих владельцев и вскоре окажется под следствием.