Всю инфраструктуру на причалах Петербурга планируют сделать в одном стиле

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга представлена Концепция развития пассажирского водного транспорта на 2025-2030 годы.

Документ, разработанный Комитетом по транспорту, нацелен на кардинальное улучшение существующей системы водных перевозок и создание единой комфортной инфраструктуры.

Ключевые направления развития включают обновление причалов по единому дизайнерскому проекту, переход на экологически чистое топливо для пассажирского флота, повышение уровня безопасности с расширением систем видеонаблюдения, внедрение централизованной системы продажи билетов с акцентом на онлайн-продажи и активное продвижение экскурсионных маршрутов для туристов, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, главная цель концепции развития пассажирского водного транспорта — сделать водный транспорт неотъемлемой частью городской среды, удобным для петербуржцев и привлекательным для гостей города, повысив его роль в транспортной системе и экономике культурной столицы.